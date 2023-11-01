بينهم أطفال.. الصحة: نقل 46 مصابا فلسطينيا لمستشفيات شمال سيناء

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه بناء على التكليفات لتقديم الدعم الصحي للأشقاء في غزة، تمكنت وزارة الصحة في استقبال مجموعات من المصابين من قطاع غزة، فضلا عن مجموعة من أصحاب الجنسيات الأجنبية، وذلك من خلال سيارات الإسعاف.

الصحة تكشف تفاصيل حول استقبال المصابين

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن ما كان مخطط وصوله وفقا للقائمة من وزارة الصحة الفلسطينية 81 مصابا، وحتى الآن، الحديث عن دخول ما يقرب من 46 مصابا، تم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء المختلفة، ووضعهم الصحي به إصابات حرب، خاصة أن الحالات المرسلة هي الحالات التي يصعب علاجها في قطاع غزة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية تتعامل مع المصابين بمنتهى الاحترافية والمهارة، موضحا أن هناك فرق طبية متواجدة في معبر رفح خلاف الفرق الطبية المتواجدة في المستشفيات المختلفة.

وأردف أنه يوجد أطفال مصابين في أعمار سنية من 9 لـ 10 سنوات، "خلينا نستنى لما يتم التعامل مع المرضى، عشان يكون الحديث بدقة أكبر خلال الساعات القادمة".