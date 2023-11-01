تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز بالدوري الأفريقي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز التي تجمع الفريقين في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.