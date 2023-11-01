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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبارك قالهالي شخصيًا.. أحمد موسى يعلن مفاجأة بشأن خلاف الرئيس الراحل مع أمريكا

الرئيس الراحل محمد
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لا أحد يملي عليها قرارها، ولن يستطيع أحد أن يسيطر على الأراضي المصرية أو يتواجد على أراضيها بدون موافقتها، ولم توافق ولن توافق مهما حدث، وأي قائد مصري لهذه الدولة لن يوافق على مثل هذه الأمور.

لافتا أن أحمد أبو الغيط من خلال كتابه "شهادتي" وثق ما يحدث في غزة في الوقت الحالي، والذي يعد جزءا من مخطط إسرائيلي أمريكي. 

أحمد موسى يتحدث عن أمريكا 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك أيضا كان لديه خلاف كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نفس الأمر، وهو رغبة أمريكا في وضع قواعد عسكرية في الأراضي المصرية أو بالقرب منها. 

وتابع موسى، أن الرئيس الراحل مبارك، تحدث معه بشكل شخصي في أحد الحوارات حول هذا الأمر، وأن أمريكا ترغب في وضع قواعد عسكرية على أراضي مصر، وهو ما تم رفضه بشكل قاطع من مصر. 

واستكمل، أن ما يحدث في الفترة الحالية نفس الأمر، إذ أن هناك مقترحات بوجود قوى دولية على الحدود المصرية الإسرائيلية. 

ولفت إلى أن كتاب السفير أحمد أبو الغيط يمتلك مفاجآت بالجملة حول كل ما يحدث في الوقت الحالي بشأن المقترحات حول غزة في الوقت الحالي، “هما مجابوش أي حاجة جديدة، كل اللي بيحصل دلوقتي مخطط له وحاولوا من خلاله في 2008 من قبل". 

أحمد موسى الأراضي المصرية مصر قناة صدي البلد برنامج على مسئوليتي محمد حسني مبارك

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