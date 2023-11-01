غموض حول مصرع شخص سقط من الطابق الخامس بالعجوزة

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة أحد الأشخاص بعد تلقيها بلاغ بادعاء سقوطه من الدور الخامس في منطقة أرض اللواء بالعجوزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا مفاده سقوط أحد الأشخاص من الدور الخامس مما أدى إلى مصرعه فور سقوطه.

وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة لموقع البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة مكان البلاغ نتيجة ادعاء سقوط من الدور الخامس.

وتم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتقوم بمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات حول سبب وفاته، وتم تحرير محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.