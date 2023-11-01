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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غموض حول مصرع شخص سقط من الطابق الخامس بالعجوزة

صدى البلد

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة أحد الأشخاص بعد تلقيها بلاغ بادعاء سقوطه من الدور الخامس في منطقة أرض اللواء بالعجوزة.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا مفاده سقوط أحد الأشخاص من الدور الخامس مما أدى إلى مصرعه فور سقوطه.

 

وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة لموقع البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة مكان البلاغ نتيجة ادعاء سقوط من الدور الخامس.

 

وتم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتقوم بمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات حول سبب وفاته، وتم تحرير محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.

الجيزة جثة العجوزه النجدة مديرية امن الجيزة

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