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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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معلومات مؤكدة.. مراسل صدى البلد: تطور عاجل من ألمانيا لحسم الأزمة في غزة

مجدي يوسف مراسل صدى
مجدي يوسف مراسل صدى البلد

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، إن  وفقا لمعلومات مؤكدة ألمانيا قدمت ورقة غير رسمية لبعض الدول الأوروبية تتحدث من خلالها عن وجود قوات دولية في غزة، من أجل الحفاظ على المدنيين وتدعيم السلام، وبين السطور إيجاد الأنفاق داخل غزة والتعامل مع حركة حماس، وتجفيف منابع تمويل حماس، وتم رفضها شكلا ومضمونا من فرنسا، وبلجيكا ولوكسمبرج وهولندا وإسبانيا، ووافقت عليها النمسا والتشيك، والمجر. 

مراسل صدى البلد يكشف تفاصيل هامة 

وأضاف "يوسف"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن الورقة لم تتحول إلى رسمية، وتم إغلاقها في هذا النطاق، إذ أنها كانت غير قابلة للتنفيذ، وكانت خطة شريرة، موضحا أن حماس هي منظمة إرهابية بالنسبة للدول الأوروبية، وفي حال تواجد قوات أوروبية في غزة ستكون في قوات مباشرة مع حماس وهو ما يهدد القوات الأوروبية. 

وتابع مراسل صدى البلد، أن الهدف الأساسي من هذه الفكرة الشريرة دعم أوروبا إسرائيل بقوات عسكرية للقضاء على حماس ومحو قطاع غزة بشكل كامل. 

وأردف، أنه تم وقف تداول هذه الورقة بشكل كامل، لأنها كانت غير مقبولة على الإطلاق وتم رفضها من أغلب الدول، لافتا إلى أن ألمانيا كانت تقترح وضع فرق أوروبية في غزة من 27 دولة أوروبية، وكل دولة حسب إمكانياتها، وتكون القوات بقيادة ألمانية. 

مراسل صدى البلد غزة المانيا برنامج على مسئوليتي أحمد موسى قناة صدي البلد

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