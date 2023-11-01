وزير العدل الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع الجرائم ضد الإنسانية

أكد الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية توثق الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فوري شامل بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الشلالدة، خلال تصريحات للقاهرة الإخبارية، إنه يجب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب طبقًا لاتفاقية جنيف، وكذلك أسلحة محرمة دوليا في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

جريمة فصل عنصري

وتابع وزير العدل الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، كما أنه يمارس جريمة فصل عنصري ضد سكان قطاع غزة وهي جريمة ضد الإنسانية.