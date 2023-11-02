عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا : إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها

أرشيفية
أرشيفية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها.

وأضاف أن روسيا تدعو طرفي النزاع في إسرائيل وغزة إلى وقف إراقة الدماء والسماح للوسطاء بالعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال: "عاجلا أم آجلا، سيتعين سلك هذا المسار (الحل دبلوماسي)، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال هذا الوقت".

وشدد نيبينزيا على أن "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال".

وأشار نيبينزيا، إلى أن الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي إسرائيل تفويضا مطلقا للقيام بعملية برية في غزة.

جراحهم خطيرة .. وزارة الصحة تكشف عن حالة مصابي قطاع غزة

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي لسوناك: لابد من موقف حاسم لوقف النار في غزة

وأكد المندوب الروسي أن "هدف زملائنا الأمريكيين ليس فقط تحويل الانتباه عن فشل سياساتهم وتحويل المسؤولية من رأس مريض إلى رأس سليم، وإلقاء اللوم على إيران وحزب الله والشوارع الفلسطينية في غزة في كل المشاكل".

وأضاف: "تتمثل مهمتهم أيضا في محاولة دفع مجلس الأمن نحو إضفاء الشرعية على العملية البرية الإسرائيلية في غزة. ففي نهاية المطاف، كما نتذكر جيدا من الوضع في المنطقة غير المأهولة في ليبيا في عام 2011، لم يكن من الصعب على زملائنا الغربيين تفسير ذلك بقرار مجلس الأمن 1973 لصالحهم وشن العدوان على ليبيا".

وشدد نيبيزيا على أن "المجلس لا يمتلك الحق في إعطاء مثل هذه التفويض المطلق".

نيبينزيا احتلال روسيا إسرائيل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

السيسي لـ سوناك: الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

إنتاج الغاز من بئر باحتياطي 10 تريليونات قدم مكعبة.. إيني تفجر مفاجآت جديدة

ودّعها| أول تعليق لـ خالد الغندور على خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

موضوعات متعلقة

جراحهم خطيرة .. وزارة الصحة تكشف عن حالة مصابي قطاع غزة

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي لسوناك: لابد من موقف حاسم لوقف النار في غزة

ترشيحاتنا

بسبب سيد عبد الحفيظ.. ناقد رياضي يفتح النار على كولر

بعد خروجه من بطولة الدوري الإفريقي ... شوبير يطرح سؤالا مثير لجماهير الأهلي

حماس تعلن استشهاد 195 فلسطينيا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا

أحمد حسن : موديست غير جدير وإمام عاشور كان لازم يتغير.. تفاصيل

مجدي عبد الغني : فيديوهات موديست «طلعت ذكاء اصطناعي».. والأهلي أخطأ في التعاقد معه.. فيديو

تويوتا تستثمر 8 مليارات دولار لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انجلينا جولي تهاجم إسرائيل وتوجه رسالة لزعماء العالم بعد مجزرة جباليا

طريقة عمل الزبادى في البيت لأطفالك

الرئيس السيسي يوقع على القانون| تعديلات الضريبة على الدخل تزيد المرتبات .. تفاصيل

طبق يكفى 4 أفراد.. طريقة عمل شاورما الفراخ

فيديو

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ