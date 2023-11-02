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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يهاجم مجلس إدارة الأهلي بسبب المجاملات .. فيديو

صدى البلد

انتقد مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، سياسة التعاقد مع محترفي الأهلي الأجانب، متحدثًا عن وجود مجاملات داخل التعيينات في اللجان الفنية بالنادي.

وقال عبد الغني، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «90% من أجانب الأهلي لا يستحقون اللعب في الأهلي و10% مثل بيرسي تاو الأهلي صبر عليه حتى أصبح لاعبًا جيدًا».

وأضاف: «لازم نعترف أن صن داونز أفضل من الأهلي لذلك هو من انتصر.. الأهلي كان في أشد الحاجة للملايين الأربعة جائزة البطولة لتعويض مرتب صفقة أنتوني موديست».

وتحدث مجدي عبد الغني عن أن الأهلي بحاجة إلى أشخاص محترفة في الفترة المقبلة دون مجاملات، قائلًا: «هناك مجاملات في تعين اللجان الفنية بالأهلي والتعاقدات في النادي».

https://www.youtube.com/watch?v=c0kNTMiXlV8

الأهلى أنتوني موديست برنامج الماتش بيرسي تاو الاهلي صن داونز

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