هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام صن داونز؟.. خبير تحكيمي يُجيب

حسم الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح الجدل حول مدى أحقية الأهلي لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وصن داونز

وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قرار الحكم في ركلة جزاء بيرسي تاو المحتسبة كان صحيحًا ولم يستدع حكم تقنية الـ«VAR» الحكم لأن القرار كان صحيحًا.

وأردف قائلًا: «أما فيما يتعلق باللعبة الثانية في نهاية المباراة بروتوكول الفار يتيح لحكم الفيديو أن يتدخل لتسويق القرار، والجميع اعتقد أن حكم الـ«VAR» استدعى حكم الساحة من أجل النظر في احتساب ركلة الجزاء».

وأوضح صلاح عبد الفتاح أن يد لاعب صن داونز في وضع طبيعي وغير مكبرة الجسم، مضيفًا أن خط منطقة الجزاء جزء من منطقة الجزاء ولكن طبقًا لمفاهيم اللعبة، لا توجد لمسة يد وهذه هي الترجمة لنص البروتوكول لتسويق القرار لأنها في وقت متأخر من اللقاء

وأكد الخبير التحكيمي أن تدخل حكم الـ«VAR» كان مثاليًا في تلك اللعبة، مشيرًا إلى أن عدم العودة للعب الضربة الحرة لأن لمسة اليد كان داخل منطقة الجزاء فالحكم إما أن يحتسب ركلة جزاء أو يستأنف اللعب بإسقاط، وهو ما حدث وذلك نظرًا لأن لمسة اليد لا ترتقي لركلة جزاء.

وحول مدى أحقية صن داونز في ركلة جزاء بعد تدخل محمد الشناوي ضد مهاجم صن داونز، قال صلاح عبد الفتاح: «الشناوي تنافس على الأرض ورجليه لم ترتفع ولاعب صن داونز هو من ادعى السقوط، لذلك لا توجد ركلة جزاء».

وأكد محمد صلاح عبد الفتاح أن الأداء التحكيمي في مباراة اليوم كان أكثر من رائع.

https://www.youtube.com/watch?v=d-ue42qU-t4