عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام صن داونز؟.. خبير تحكيمي يُجيب

صدى البلد

حسم الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح الجدل حول مدى أحقية الأهلي لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وصن داونز

وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قرار الحكم في ركلة جزاء بيرسي تاو المحتسبة كان صحيحًا ولم يستدع حكم تقنية الـ«VAR» الحكم لأن القرار كان صحيحًا.

وأردف قائلًا: «أما فيما يتعلق باللعبة الثانية في نهاية المباراة بروتوكول الفار يتيح لحكم الفيديو أن يتدخل لتسويق القرار، والجميع اعتقد أن حكم الـ«VAR» استدعى حكم الساحة من أجل النظر في احتساب ركلة الجزاء».

وأوضح صلاح عبد الفتاح أن يد لاعب صن داونز في وضع طبيعي وغير مكبرة الجسم، مضيفًا أن خط منطقة الجزاء جزء من منطقة الجزاء ولكن طبقًا لمفاهيم اللعبة، لا توجد لمسة يد وهذه هي الترجمة لنص البروتوكول لتسويق القرار لأنها في وقت متأخر من اللقاء

وأكد الخبير التحكيمي أن تدخل حكم الـ«VAR» كان مثاليًا في تلك اللعبة، مشيرًا إلى أن عدم العودة للعب الضربة الحرة لأن لمسة اليد كان داخل منطقة الجزاء فالحكم إما أن يحتسب ركلة جزاء أو يستأنف اللعب بإسقاط، وهو ما حدث وذلك نظرًا لأن لمسة اليد لا ترتقي لركلة جزاء.

وحول مدى أحقية صن داونز في ركلة جزاء بعد تدخل محمد الشناوي ضد مهاجم صن داونز، قال صلاح عبد الفتاح: «الشناوي تنافس على الأرض ورجليه لم ترتفع ولاعب صن داونز هو من ادعى السقوط، لذلك لا توجد ركلة جزاء».

وأكد محمد صلاح عبد الفتاح أن الأداء التحكيمي في مباراة اليوم كان أكثر من رائع.

https://www.youtube.com/watch?v=d-ue42qU-t4

الأهلى الأهلي وصن داونز الخبير التحكيمي خبير تحكيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

السيسي لـ سوناك: الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

إنتاج الغاز من بئر باحتياطي 10 تريليونات قدم مكعبة.. إيني تفجر مفاجآت جديدة

ودّعها| أول تعليق لـ خالد الغندور على خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

ترشيحاتنا

بسبب سيد عبد الحفيظ.. ناقد رياضي يفتح النار على كولر

بعد خروجه من بطولة الدوري الإفريقي ... شوبير يطرح سؤالا مثير لجماهير الأهلي

حماس تعلن استشهاد 195 فلسطينيا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا

أحمد حسن : موديست غير جدير وإمام عاشور كان لازم يتغير.. تفاصيل

مجدي عبد الغني : فيديوهات موديست «طلعت ذكاء اصطناعي».. والأهلي أخطأ في التعاقد معه.. فيديو

تويوتا تستثمر 8 مليارات دولار لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انجلينا جولي تهاجم إسرائيل وتوجه رسالة لزعماء العالم بعد مجزرة جباليا

طريقة عمل الزبادى في البيت لأطفالك

الرئيس السيسي يوقع على القانون| تعديلات الضريبة على الدخل تزيد المرتبات .. تفاصيل

طبق يكفى 4 أفراد.. طريقة عمل شاورما الفراخ

فيديو

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ