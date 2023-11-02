مجدي عبد الغني : فيديوهات موديست «طلعت ذكاء اصطناعي».. والأهلي أخطأ في التعاقد معه.. فيديو

أبدى مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، حزنه على إقصاء الأهلي من الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي على يد صن داونز الجنوب أفريقي، منتقدًا التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست.

وقال عبد الغني، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهلي لم يخرج أمام فريق ضعيف وهذا عزاء فريق الأهلي اليوم».

وأضاف عبد الغني: «نحن خرجنا من فريق منظم وفريق يمتلك مهارات.. هم احترموا النادي الأهلي جيدًا بدليل أنهم كانوا يدافعون أمام الأهلي وهذا عكس نهج هذا الفريق الهجومي».

وأشار إلى أن عدم وجود رأس حربة للنادي الأهلي من أكبر الأخطاء وفارق كبير جدًا مع الأهلي.

وعلّق عبد الغني عن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، قائلًا: «الأهلي خد بومبة جامدة جدًا في موديست.. عشنا في أحلام واتفرجنا على فيديوهاته ولكن طلعت في الآخر أن دي فيديوهات ذكاء اصطناعي!».

وذكر عبد الغني أن موديست تم التعاقد معه بناءً على رغبة كولر واختياره، مضيفًا: «وللأسف الشديد لم يكن اختيارًا مناسبًا"، متهكمًا: «موديست جاي يلعب دومنة مش لاعب كرة».

https://www.youtube.com/watch?v=NL9Y4DaEXuo