أبو مسلم: كولر لم يتعامل جيدًا مع مواجهة صن داونز.. وموديست خلصان

أكد أحمد أبومسلم نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لم يقرأ صنداونز جيدًا، والفريق لم يستفيد من الضغط المبكر في إحراز الأهداف، مشيرا إلى أن حسين الشحات لم يكن في حالته الفنية وتسبب في إفساد الكثير من الهجمات، وهناك لاعبين لم يكن لها دور واضح في المستطيل الأخضر.

وقال أبومسلم عبر بوكس تو بوكس: "تغييرات كولر في المباراة تمثل لوغاريتم، هناك أمور غريبة حدثت في اللقاء، والمدرب لم يحترم صنداونز بالشكل المطلوب، خلال الشوط الثاني".

وأضاف: "حارس صنداونز مهزوز وأخطأ في أكثر من كرة، وعلي معلول لعب ركلة الجزاء بشكل ضعيف للغاية وكان يجب أن يكون حريصًا، ولم يكن هناك التزام بين اللاعبين وغاب التركيز".

وواصل: "لو شارك أحمد عبدالقادر مبكرًا كان من الممكن أن يكون أفضل، وأنتوني موديست لم يكن مفيدًا، فهو صاحب (أغلى كوباية شاي) في العالم، بمليون و500 الف دولار، وأي شخص سوف يسير بجانبه سيسبقه بكل تأكيد".

وزاد: "لا نريد أن نظلم موديست، المؤشرات واضحة بأنه بعيد تماما عن مستواه، بلغة الكرة (منتهي وخلصان) يفتقد العديد من الأمور داخل الملعب، هناك لاعبين مثل جون ايبوكا ومابولولو كانوا افضل منه كثيرا. هناك مشكلة واضحة في لجنة الاسكاوتنج التي تختار اللاعبين، الموضوع محسوم فهو غير مفيد للأهلي ولا يوجد اي مبررات للإبقاء عليه".

وأكد: "بيرسي تاو وأكرم توفيق ظهروا بشكل جيد خلال المباراة، وعلي معلول بعد ركلة الجزاء أصبح خارج المباراة تماما، والفريق افتقد الدوافع في الشوط الثاني من أجل المكسب، وهناك ربع ساعة كاملة صنداونز لعب منقوصا ولم يكن هناك أي خطورة تذكر على مرماهم".

وتابع: "أحمد عبدالقادر بعيد منذ فترة عن المباريات، وكان الافضل مشاركة طاهر محمد طاهر لأن (رجله في الملعب)، بينما موديست لم يقدم اي شئ يذكر".

وأتم: "يجب ضم لاعبين على حجم ومستوى النادي الأهلي".