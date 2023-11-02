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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|الحصان الأسود.. هاتف قادم سيغير موازين الأسواق العالمية.. وديزني تستحوذ على الحصة المتبقية في Hulu

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

وحش الفئة المتوسطة.. أفضل موبايل سامسونج للشباب في السوق


تصل بعض أسعار هواتف الفلاجشيب إلى مستويات عالية جدًا، حيث قد يبدأ سعر بعض الماركات من حوالي 30 ألف جنيه مما يشكل عائق كبير للشراء بالنسبة لكثير من المستخدمين، ومن بين الهواتف المميزة التي توفر سعر مناسب وكذلك مواصفات قياسية يأتي هاتف Galaxy A53 من شركة سامسونج.    

 

فيفو تكشف عن موعد إطلاق هواتف Vivo X100 الرائدة


كشفت تقارير أن شركة فيفو الصينية ستعلن رسميًا عن سلسلة هواتف Vivo X100 من الفئة الرائدة في 13 نوفمبر المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الهواتف ضمن مؤتمر كبير في العاصمة الصينية بكين.

 

أرخص موبايل أوبو Oppo للشباب والفئة المتوسطة بمواصفات تنافس الكبار


يسعى الكثير من راغبي الشراء إلى اقتناء هواتف ذكية بمواصفات مميزة تنافس الهواتف الرائدة، ويعد هاتف Oppo A77s خيارًا ممتازًا حيث يضم من شركة كوالكوم الأمريكية، مع كاميرا بدقة 50 ميجابيكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير.      

 

الحصان الأسود.. هاتف قادم سيغير موازين الأسواق العالمية.. تفاصيل


كشفت تقارير أن هاتف OnePlus 12 القادم من شركة وان بلس قد يقلب موازين سوق الهواتف الذكية العالمية، وذلك بعدما أثبت سابقه OnePlus 11 كفاءته حيث يعد أحد أفضل الهواتف الرائدة من حيث القيمة لعام 2023.

 

يوتيوب يتخذ إجراءات صارمة ضد أدوات وتطبيقات حظر الإعلانات


اتخذت منصة يوتيوب YouTube عددًا من الإجراءات الصارمة ضد استخدام أدوات حظر الإعلانات، حيث منعت الشركة المستخدمين من مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو ما لم يقوموا بتعطيل حظر الإعلانات.  

 

ديزني تستحوذ على الحصة المتبقية في Hulu مقابل صفقة بـ8.6 مليار دولار


قالت شركة ديزني Disney إنها بصدد الاستحواذ على حصة شركة Comcast البالغة 33٪ في Hulu مقابل 8.61 مليار دولار متوقعة، مما يجعل خدمة البث المباشر مملوكة بالكامل لشركة Magic Kingdom المملوكة لـ ديزني.  

 

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