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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات مبكية .. رشا سامي العدل تحيي ذكرى ميلاد والدها

رشا سامي العدل مع
رشا سامي العدل مع والدها الراحل

أحيت رشا ابنة الفنان سامي العدل، ذكرى ميلاد والدها الراحل، التي توافق اليوم الخميس 2 نوفمبر، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت رشا سامي العدل، في منشورها، قائلة: «عيد ميلاد مين الليلة ... عيد ميلاد قمر العيلة .. انت قمر حياتي، شمسها و نجومها ، انت المعني الحقيقي للحياة و سبب وجودي في الدنيا، رغم اني زعلانة منك انك سبتني كل السنين دي تايهة في غابة بي مش هاغلس عليك في عيد ميلادك ، كل سنة و انت حبي الأكبر كل سنة و انت علي بالي و في قلبي قاعد متربع علي عرشه». 

وتابعت رشا سامي العدل، قائلة: «كل سنة و انا بحبك و اشتاقلك اكتر ، فراقك صعب قوي علشان انت مستحيل تتكرر تاني في الحياة ، مالكش زي مالكش بديل ، مش عارفة اعوض عدم وجودك ده مهما حاولت ، نفسي قوي كنت تبقي موجود دلوقتي و الله اجري عليك اترمي في حضنك و انت لوحدك هاتفهم اللي جوايا كالعادة ... وحشتني يا ظهري و سندي كل سنة و انت حياتي.. الله يرحمك و يغفر لك يا قلب قلبي». 

 

حياة سامي العدل

ينتمي سامي العدل، إلى أسرة فنية فقد كان له هو وأشقاؤه مدحت العدل ومحمد العدل دور كبير في إحياء التراث الفني من خلال أعمالهم الفنية سواء كان ذلك من خلال كتابة وتأليف أهم الموضوعات أم من خلال تصميمهم على تقديم أهم القضايا عبر شركة الإنتاج التي ساهموا في تأسيسها.

بدأ سامي العدل، العمل في المجال الفني بأدوار صغيرة إلى أن اشترك في فيلم "كلمة شرف" الذي عرض في عام 1972 ليكون هذا العمل باكورة أعماله السينمائية.

وأسّس سامي العدل، مع شقيقيه مدحت ومحمد شركة إنتاج للأعمال الفنية أطلقوا عليها شركة العدل جروب للإنتاج الفني، والتي كان لهذه الشركة الفضل في إنتاج أعمال فنية اعتبرت بحق من روائع الاعمال الفنية التي أثرت الإنتاج الفني المصري فقد كانت تلك الاعمال تختار الموضوعات الاجتماعية والسياسية التي تهم المواطن المصري كما كان لها كبير الأثر في اكتشاف العديد من الوجوه أصحاب المواهب الحقيقية وتسليط الضوء علي مواهب هؤلاء الوجوه.

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