هل يتأثر الأهلي محليا بعد الهزيمة الأفريقية ؟ .. سيد معوض يُِجيب

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن فريق الأهلي لن يتأثر محليا بعد الخروج من الدوري الإفريقي، والفرق الكبيرة تطوي صفحة خسارة أي بطولة بشكل سريع، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر مستواه أعلى من معظم الفرق المحلية، وبالطبع قد يواصل سياسته الخاصة بإشراك أنتوني موديست حيث يبحث عن تجهيزه فنيا وبدنيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "محمد شريف كان الأفضل حاليا مع كولر، خصوصا أن الفريق لا يعتمد على العرضيات، بل يعتمد على الحركة في المساحة خلف المدافعين، ومن النادر للغاية تسجيل أهداف برأسيات".

وأضاف: "دور المجموعات ببطولة إفريقيا كلها فرق في متناول الأهلي، ومعظم الفرق باستثناء صن داونز والوداد أقل من الأهلي بكثير".

وأشار إلى أن أوسوريو حصل على وقت طويل مع الزمالك وأفكاره لا تناسب الفريق، وحتى لو تم التعاقد مع لاعبين جدد فلن تتناسب مع خططه، مؤكدا أن التجديد لأي لاعب يكون وفقًا لتقييمه في أخر ثلاث سنوات أو موسمين، ومستواه مع الفريق.