باعتراف جيش الاحتلال.. محلل عسكري إسرائيلي: حماس فاجأتنا في الحرب

قال محلل عسكري لصحيفة معاريف، اليوم الخميس، إن ضباطا كبارا من جيش الاحتياط الذين خدموا في غزة سابقا ويعرفونها معرفة جيدة اعترفوا بأن مستوى القتال لمقاتلي حماس أعلى بكثير مما عهدوه في السابق.

وأضاف، أنه وعلى ما يبدو فإن حماس قد أعدت خطة دفاعية مسبقة للتعامل مع هذا السيناريو.

كما أكد أن هذا يعني أن مرحلة الانهيار والانكسار بعيدة المنال في هذه المرحلة رغم قتل عدد من القادة الميدانيين.

وأفاد نبأ عاجل نقلته فضائية العربية أن حماس أعلنت استهداف دبابة وجنود إسرائيليين بقذائف "الياسين" في جحر الديك شرق غزة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أمر بدعم الفلسطينيين، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذكرت الصحيفة أن هذا التقرير جاء وفقا لوكالة الاستخبارات في الدولة الجارة، كوريا الجنوبية.