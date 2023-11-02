جيش الاحتلال يشن غارات جوية جديدة على جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام عربية، إن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأكدت أيضا اليوم، الخميس، أن مسيرة إسرائيلية قصفت بصاروخين محيط بلدة العديسة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أمس، الأربعاء، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على جنوب لبنان.

وكان حزب الله اللبناني استهدف أيضا قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة.

وأشار الحزب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن الاستهداف أوقع إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في إيلات تحاول التصدي لصواريخ تقول إنها بالستية أو من طراز كروز أطلقها الحوثيون من اليمن.

كما أُطلق صاروخان مضادان للدروع أصابا دبابة ميركافا إسرائيلية على حدود لبنان وحالة الجنود بداخلها صعبة جدا.

فيما دوت صفارات الإنذار من جديد في مستوطنات الجليل الغربي على حدود لبنان.