عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يشن غارات جوية جديدة على جنوب لبنان

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، إن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأكدت أيضا اليوم، الخميس، أن مسيرة إسرائيلية قصفت بصاروخين محيط بلدة العديسة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أمس، الأربعاء، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على جنوب لبنان.

وكان حزب الله اللبناني استهدف أيضا  قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة.

وأشار الحزب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن الاستهداف أوقع إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في إيلات تحاول التصدي لصواريخ تقول إنها بالستية أو من طراز كروز أطلقها الحوثيون من اليمن.

كما أُطلق صاروخان مضادان للدروع أصابا دبابة ميركافا إسرائيلية على حدود لبنان وحالة الجنود بداخلها صعبة جدا.

فيما دوت صفارات الإنذار من جديد في مستوطنات الجليل الغربي على حدود لبنان.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الجليل الغربي الدفاع الجوي الاسرائيلي الطيران الحربي الإسرائيلي حزب الله اللبناني جنوب لبنان قصف مدفعي إسرائيلي لبنان مسيرة إسرائيلية وسائل إعلام لبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

الله يقرفك.. إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز: لاعب مؤذي

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو.. عبد الملك يكشف التفاصيل

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية

ترشيحاتنا

تحيا فلسطين.. مواطنون فرنسيون يهتفون لغزة من داخل عربة مترو بباريس| فيديو

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

مشروبات سحرية لزيادة المناعة ومعالجة نزلات البرد.. تعرف عليها

الصحة: حالات المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية في غاية الصعوبة| فيديو

على مسئولية أحمد حسن.. الأهلي يقرر رحيل لاعبه الفرنسي في يناير

بعد إقصائه أفريقيًا.. تحرك جديد من اتحاد الكرة تجاه الأهلي بالدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1

بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

فيديو

لحظات تعرف الفلسطينيين على ذويهم الشهداء في مجزرة مخيم جباليا |فيديو

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ