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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس تستضيف الملتقي الدولي الثاني حول البحوث المائية التطبيقية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استضافت جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة  غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الملتقي الدولي الثاني للبحوث المائية التطبيقية في القطاعين العام والخاص.

 

وذلك بحضور الدكتور عمر الحسيني عميد هندسة عين شمس والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان، الدكتورعبد القوي خليفة وزير المرافق الاسبق، الدكتور عاطف نصار مستشار وزير الري والموارد المائية، لواء ا.ح عصام جلال نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتورة مني هجرس مساعد أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور عبد الغني الجندي نائب رئيس جامعة الملك سلمان، الدكتور عصام وهبة عميد كلية  الهندسة بجامعة الاسكندرية، الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الاهلية والنائب بالبرلمان إلي جانب عدد من الخبراء من مختلف دول العالم ولفيف من خبراء المياه بالجامعات المصرية والامريكية و ممثلي المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصنعين والجمعيات الأهلية العاملين في مجالات هندسة المياه والمرافق في مصر والعالم العربي.

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وترأست الملتقى الدكتورة  هدي سوسة مدير مركز تميز أبحاث المياه بجامعة عين شمس ويعد هذا الملتقي الدولي، المنظم من قبل مركز التميز للمياه،  منتدى للعلماء والمهندسين البارزين في مصر والولايات المتحدة لتقديم أبحاثهم ونتائجها في مجالات كفاءة استخدام المياه، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، ومعالجة المياه، ومصادر المياه غير التقليدية ومعالجة مياه البحيرات.

وأوضح الدكتور عصام شعبان، مدير مشروع مركز التميز للمياه انه تم منح ١٣ منحة بحثية بالعام الماضي بقيمة 1,500,000 دولار أمريكي لـ 18 باحثًا من قبل المركز، حيث قدم الباحثون في الملتقي أبرز ما تم إنجازه ومن خلال نتائج مشاريعهم".

واشارت الدكتورة هدى سوسة، رئيس الملتقي والأستاذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس أن الملتقي شمل عقد خمس جلسات نقاشية مع كبار الأساتذة وخبراء المياه لمناقشة مستقبل البحوث المائية وأحدث الحلول التطبيقية لمواجهة تحديات المياه في مصر".

وأوضح الدكتور عصام وهبة، مدير مركز التميز للمياه في جامعة الإسكندرية إن هذا الملتقي يعد فرصة رائعة لتوسيع دائرة المركز من خبراء المياه في مصر وإنشاء قاعدة بيانات للباحثين الذين يمكنهم الاستفادة من مختبر أبحاث المياه المتطور حديثًا في جامعة الإسكندرية".

وتناولت جلسات النقاش عدد من الموضوعات منها كفاءة استخدام المياه؛ الإدارة المتكاملة لموارد المياه؛ مياه الصرف الصحي المعالجة بأمان؛ القضايا والتقنيات الناشئة في المياه الصناعية والبلدية والزراعية؛ وإصلاح واستعادة المسطحات المائية.

جدير بالذكر أن مركز التميز للمياه هو برنامج بقيمة 30 مليون دولار ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يربط الباحثين الأكاديميين في الولايات المتحدة ومصر بالقطاعين العام والخاص لتوليد البحوث التطبيقية، وتطوير المناهج الدراسية، وتوفير المنح الدراسية لمواجهة التحديات القائمة في قطاع المياه في مصر.

 ويساهم هذا الجهد الجماعي بشكل فعال في إعلام عملية صياغة السياسات المائية الوطنية والمحلية، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، وتطوير حلول مبتكرة لقضايا مثل الري واستخدام المياه الزراعية والصناعية وإدارة المياه الجوفية والتحلية وإدارة مياه الصرف الصحي والتخطيط المائي الحضري والبنية التحتية للمياه والحوكمة.

 ويتم تنفيذ مشروع مركز التميز المياه بالشراكة بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعات عين شمس والاسكندرية وأسوان وبني سويف والزقازيق في مصر وجامعات ولاية يوتا وواشنطن وتمبل وجامعة كاليفورنيا-سانتا كروز في الولايات المتحدة.

جامعة عين شمس تستضيف الملتقي الدولي الثاني حول البحوث المائية التطبيقية.
جامعة عين شمس تستضيف الملتقي الدولي الثاني حول البحوث المائية التطبيقية.
جامعة عين شمس تستضيف الملتقي الدولي الثاني حول البحوث المائية التطبيقية
جامعة عين شمس تستضيف الملتقي الدولي الثاني حول البحوث المائية التطبيقية
جامعة عين شمس الملتقي الدولي الثاني بحوث المائية التطبيقية Jobs Education

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