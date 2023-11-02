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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمنطقة الشلاتين وحلايب وأبو رماد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تواصل جامعة عين شمس الدور المجتمعى الرائد حيث تواصل اليوم قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة أهلى الشلاتين و حلايب و أبو رماد برعاية اللواء عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر و الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تحت إشراف الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة  و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة.

وتستمر فعالياته القافلة التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى ٢من نوفمبر المقبل.

حيث استقبلت عيادات القافلة ما يزيد عن ألف مستفيد فى يومها الأول  فى تخصصات، الأنف والأذن و الحنجرة و عيادة العظام و عيادة الجلدية و  عيادة الباطنة و عيادة القلب و عيادة المسالك البولية و عيادة الرمد وعيادة الأطفال و عيادة الصدر وعيادة الأسنان و عيادة الأمراض النفسية والعصبية و عيادة أشعة إلى جانب صيدلية القافلة التى قدمت خدمتها الدوائيه بالمجان لأكثر من ألف مستفيد وتم تحول ٣٥ حالة لاستكمال تلقى العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس .

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قافلة تنموية شاملة من جامعة عين شمس لمنطقة الشلاتين وحلايب وأبو رماد

اوضحت جامعة عين شمش ،انه تم تقديم  حملات توعية بعنوان " الظواهر السلبية فى المجتمع  الأسباب وطرق الوقاية والعلاج ، و أخرى بإسم ( مهارات الإتصال الفعال لتقديم خدمة طبيةمتميزة ).

و يتم خلال القافلة تقديم ٨٠٠٠ كارتونة من السلع التموينية لأهالى المنطقة.

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