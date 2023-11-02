راعي مصر ومؤسسة الأخوة الإنسانية توقعان بروتوكول تعاون لرعاية وعلاج الأطفال

وقعت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات؛ وذلك لدعم أوجه التعاون المشترك بين المؤسستين.



ووجه المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، الشكر لمؤسسة الإخوة الإنسانية على جهودها وحرصها على التعاون مع راعي مصر، مؤكدا أن الهدف من البروتوكول خدمة الأطفال حديثي الولادة والأطفال حتى 16عاما بالكشف وتقديم العلاج.



من جهته.. أعرب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات، المونسنيور الدكتور يوأنس لحظي جيد، عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، مشيدًا بدور المؤسسة التي تقدم خدمة رائعة وفريدة تستحق كل الإعجاب والافتخار في كل ربوع جمهورية مصر العربية.



وقال:"إن توقيع بروتوكول التعاون يستهدف توحيد الجهود مع مؤسسة راعي مصر؛ لتقديم خدمة أفضل لأكبر عدد ممكن من الفئات الأولى بالرعاية" مضيفا:"حرصنا على توقيع هذا البروتوكول؛ لتقديم الخدمات على أساس علمي مدروس".



يشار إلى أن البروتوكول تضمن التعاون المشترك في تسيير وتنظيم القوافل الطبية والاستفادة من خبرة مؤسسة راعي مصر في تقديم خدمات القوافل، وقيام المؤسسة بتدريب الكوادر الطبية التابعة لمؤسسة الإخوة الإنسانية في مجال القوافل الطبية.