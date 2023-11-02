مسئول أممي: ندعم مبادرة الصمود التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ

قال سكوت ستاندلى مسئول بالأمم للمتحدة أن المياه من اهم القضايا التي تهتم بها الأمم المتحدة والمياه ليست مسئولية مؤسسة واحدة ونحتاج للتعاون بين الوزارات والجهات الشريكة والقطاع الخاص .

وأضاف خلال مشاركته فى جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه" المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه أنه في مؤتمر المناخ cop 27 قدمت الأمم المتحدة تقرير عن مشاكل المياه فى إفريقيا.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتقود مبادرات منها مبادرة الإنذار المبكر ومبادرة الصمود التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ .

وتابع المياه يجب أن تكون حاضرة فى كل دعم الأمم المتحدة لمصر ، الأمم المتحدة تقدم الدعم من خلال الفاو وغيرها من الجهات .



