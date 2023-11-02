رئيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يحذر: الوضع خطير بسبب الصراعات وتغير المناخ

قال مسعود جارالله المري، رئيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إن المياه هي القوة الأساسية الدافعة للأمن الغذائي الذي أصبح وضعه خطيرا بسبب الصراعات وتغير المناخ.

وأضاف "المري"، أن مواجهة التحديات تتطلب أن نستفيد من قدراتنا عن طريق المؤسسات المتخصصة ونستفيد من الخبرات ونحتاج تنسيق المجهودات.

وتابع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، يمكن ربط هذه المؤسسات بأصحاب القرار بالمنظمة، التغير المناخي أثره على كل أنحاء العالم ويجب أن نتخذ إجراءات تكيف وتخفيف لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الأمن الغذائي.



وأشار إلى أنه لا توجد دولة لديها اكتفاء 100% ويجب أن يكون هناك تكامل وتبادل للخبرات لمواجهة التحديات.

ولفت إلى ضرورة نشر التكنولوجيا الحديثة وتقديم محفزات على استخدامها والتعليم والتعاون والبحث والتطوير وهي مسئولية بين القطاع العام والقطاع الخاص .

وبدأنا في منظمة الأمن الغذائي ورش عمل لبناء القدرات ومساعدة الدول على تطوير سياستها ونشر التكنولوجيا المتعلقة باستخدام المياه وتقليل مخلفات الطعام .

