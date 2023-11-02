معشوق الأهلاوية.. سيف زاهر يكشف الأقرب لخلافة أوسوريو في الزمالك

أكد الإعلامي سيف زاهر، فتح إدارة نادي الزمالك خط مفاوضات مع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق والوحدة الإماراتي الحالي، لتدريب الفريق، خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه “ملعب أون تايم " المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس”: “مفاوضات الزمالك مع موسيماني بدأت مبكرا، وقبل قدوم المجلس الجديد، لكن المدير الفني طلب الانتظار لحين إجراء الانتخابات والتفاوض حول الراتب الشهري".

وأضاف: “آخر اتصالات تمت بين الزمالك وموسيماني كانت الثلاثاء الماضي عبر زووم، ولم تنته المفاوضات بعد”.

وفي حال التعاقد الزمالك مع بيتسو موسيماني، ستكون خطوة صادمة لجماهير النادي الأهلي والتي تعتبر الجنوب إفريقي واحدا من أفضل المدربين الذين تولوا قيادة الفريق آخر 3 عقود.

ولم يتضح بعد مصير المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نادي الزمالك، بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.