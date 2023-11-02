عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معشوق الأهلاوية.. سيف زاهر يكشف الأقرب لخلافة أوسوريو في الزمالك

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو

أكد الإعلامي سيف زاهر، فتح إدارة نادي الزمالك خط مفاوضات مع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق والوحدة الإماراتي الحالي، لتدريب الفريق، خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه “ملعب أون تايم " المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس”: “مفاوضات الزمالك مع موسيماني بدأت مبكرا، وقبل قدوم المجلس الجديد، لكن المدير الفني طلب الانتظار لحين إجراء الانتخابات والتفاوض حول الراتب الشهري".

وأضاف: “آخر اتصالات تمت بين الزمالك وموسيماني كانت الثلاثاء الماضي عبر زووم، ولم تنته المفاوضات بعد”.

وفي حال التعاقد الزمالك مع بيتسو موسيماني، ستكون خطوة صادمة لجماهير النادي الأهلي والتي تعتبر الجنوب إفريقي واحدا من أفضل المدربين الذين تولوا قيادة الفريق آخر 3 عقود.

ولم يتضح بعد مصير المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نادي الزمالك، بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

الزمالك موسيمانى أوسوريو بيتسو موسيماني حسين لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

الله يقرفك.. إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز: لاعب مؤذي

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو.. عبد الملك يكشف التفاصيل

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا على فشل الولايات المتحدة في اختبار صاروخ باليستي

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مونديال الأندية.. تفاصيل

وزير العدل يصدق على قرارات عاجلة بشأن سيارات التوثيق المتنقلة

تحيا فلسطين.. مواطنون فرنسيون يهتفون لغزة من داخل عربة مترو بباريس| فيديو

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

مشروبات سحرية لزيادة المناعة ومعالجة نزلات البرد.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1

بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

فيديو

تحيا فلسطين.. مواطنون فرنسيون يهتفون لغزة من داخل عربة مترو بباريس| فيديو

لحظات تعرف الفلسطينيين على ذويهم الشهداء في مجزرة مخيم جباليا |فيديو

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ