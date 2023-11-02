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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: إزالة 58 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية

محافظ الفيوم الدكتور
محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، إزالة 58 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية داخل الحيز العمراني بمركزي إطسا والفيوم، على مدار اليومين الماضيين، خلال الحملات المكثفة لإزالة التعديات.


وأشار محافظ الفيوم - في بيان اليوم الخميس - إلى أنه تم إزالة 42 حالة تعد بالبناء المخالف بمركز ومدينة الفيوم، على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني، خلال اليومين الماضيين، بواقع إزالة 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة 3 أفدنة و14 قيراطاً و18 سهماً، وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، بمساحة 525 مترا مربعا، لافتاً إلى أن الحملات شملت مختلف أحياء مدينة الفيوم، وعددا من القرى.


وأضاف أنه تم إزالة 16 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وداخل الحيز العمراني، بمركز ومدينة إطسا، بواقع إزالة 14 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 10 قراريط وسهمين، وحالتين داخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمساحة 375 مترا مربعا وتمت مصادرة مواد ومعدات البناء، واتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفات.


وشدد محافظ الفيوم، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بأي تعديات عليها وتطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين، مؤكداً أنه سيتم محاسبة المسئولين المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني نحو ملف التعديات على الأراضي الزراعية أو عدم الإبلاغ عن المخالفات.

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