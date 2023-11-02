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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدقها .. فوائد صحية خارقة لـ لحم الخروف

فوائد لحم الخروف
فوائد لحم الخروف

يحتوي لحم الضأن على حديد أكثر بكثير من مصادر البروتين الأخرى مثل السمك والدجاج، بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على حديد الهيم بدلاً من الحديد غير الهيم الموجود في النباتات.

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حديد الهيم الموجود في لحم الضأن أكثر قابلية للامتصاص ويمكن أن يساعد في منع نقص الحديد وأعراض فقر الدم، على الرغم من أن لحم الضأن يحتوي على دهون مشبعة، إلا أن ما يقرب من 65٪ من إجمالي الدهون فيه عبارة عن دهون أحادية غير مشبعة أو دهون متعددة غير مشبعة، هذه هي أنواع الدهون الصحية.

يعتبر لحم الضأن مصدرًا جيدًا للزنك،  يمكن أن يلبي الزنك المعزز للمناعة الموجود في حصة واحدة من لحم الضأن 30% من القيمة اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الزنك الشفاء السريع للجروح والنمو والتطور لدى الأطفال، تعتمد العديد من الإنزيمات على الزنك لدعم جهاز المناعة

المصدر healthyifyme

الضأن لحم الضأن الدهون الزنك دهون متعددة

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