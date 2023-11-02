محافظ الدقهلية: المخططات الاستراتيجية تساهم في إنهاء مشكلات التنمية العمرانية

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إن المخططات الاستراتيجية تسهم بشكل كبير في إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الخميس، وفد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لبحث مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المطرية.

من جانبها، قالت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المهندسة منى الجرواني إنه يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الإقليمي بطنطا وجميع الأجهزة المختصة.

على صعيد آخر، أكد محافظ الدقهلية أن الدولة تسعى إلى توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال إقامة المعارض الدائمة والأسواق الحضارية في مختلف مراكز ومدن المحافظة من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.