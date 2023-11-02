مسئولون أمريكيون يكشفون موقف نتنياهو من وقف إطلاق النار

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعارض وقف إطلاق النار لكنه يقبل فكرة المزيد من الهدن المؤقتة.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أفادت بأن المفاوضات بوساطة قطر مستمرة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن لدي حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن “وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيحث إسرائيل على قبول هدنة مؤقتة للسماح بإطلاق الرهائن وتوزيع مساعدات”.

ولفتت إلي أن "إدارة بايدن ما تزال تعتقد أن الوقف الشامل لإطلاق النار سيفيد حماس”.