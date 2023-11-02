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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعالج مرضى السرطان.. توقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل في غزة

ارشيفي
ارشيفي

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 4 من مرضى السرطان اليوم جراء توقف مستشفى الصداقة التركي المركز الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود.


ووجهت الصحة الفلسطينية نداءا الي دول العالم الحر والمنظمات الدولية بالعمل الفوري لإدخال الوقود اللازم لتشغيل مستشفيات قطاع غزة قبل فقدان المزيد من المرضى حياتهم بسبب أزمة نفاد الوقود.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتقاء 9025 شهيدا في قطاع غزة، وأصابة أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 134، والجرحى إلى أكثر 2100، وذلك منذ السابع من اكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة أنه خلال اليومين الماضيين قتل الاحتلال 280 مواطنا، وأن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأشارت إلى أن مستشفى الصداقة التركي توقف عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، علما أنه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، ما جعل 70 مريضا معرضين للخطر، لافتة إلى أن الاحتلال قصف مستشفى الحلو في مدينة غزة، الذي حل محل قسم الولادة في مستشفى الشفاء الذي يستخدم حاليا لعلاج الجرحى.

وقالت إن 16 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

 

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