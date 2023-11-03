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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم 1 أهمها.. اعرف فوائد فاكهة القشطة على الصحة

القشطة
القشطة

فوائد القشطة الشائكة مستمدة بشكل رئيسي من محتواها العالي من الألياف، حيث أنها يمكن أن تقلل من سرعة امتصاص السكر، وتساعد في علاج الإمساك، كما أنها مصدر للألياف التي تقلل من معدل امتصاص السكر من الأطعمة، وهذا يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم ومنع مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

فوائد فاكهه القشطة

الحفاظ على صحة العين
نظرًا لاحتوائه على اللوتين، وهو مركب مضاد للأكسدة مهم لصحة العين، فإن القشطة الشائكة تساعد على تقليل تطور الأمراض مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي. ترتبط هذه الحالات بالشيخوخة وتسبب تلف العين، مما يؤدي إلى فقدان البصر.

حماية المعدة
يحتوي القشطة الشائكة على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما يقلل من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة في المعدة. وهذا يعزز انخفاض إنتاج حمض المعدة، مما يجعل هذه الفاكهة مفيدة لحماية المعدة، وتحسين عملية الهضم، وتساعد على إدارة بعض الأمراض، مثل القرحة والتهاب المعدة. 
تحسين التوتر والقلق 
تحتوي أوراق القشطة الشائكة على الأنونين والأسيميلوبين، وهي مركبات ذات خصائص مهدئة تعمل على الجهاز العصبي المركزي. تتفاعل هذه المركبات مع السيروتونين (الناقل العصبي المسؤول عن تنظيم المزاج)، والذي يمكن أن يحسن المزاج والتوتر والقلق.

المصدر tuasaude

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