عضو بالعفو الرئاسي: الإفراج عن 1400 شاب منذ تفعيل اللجنة

تحدث النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن الدور الهام الذي تقدمه لجنة العفو الرئاسي.

وقال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "منذ قرار الرئيس السيسي بإعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي في حفل إفطار الأسرة المصرية واللجنة أخذت على عاتقها تلقي كافة الشكاوي المتعلقة بملف لجنة العفو الرئاسي من أهالي المحبوسين في القضايا المتعلقة بالرأي والتعبير أو المتعلقة بالنشر".

وأضاف: "استمر عمل اللجنة على مدار الأيام وكان مقدمة لإطلاق الحوار الوطني.. على مدار الشهور الماضية منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة الإفراج عن أكثر من 1400 شاب من تيارات سياسية مختلفة".

وأوضح أنه "تم عقد مجموعة من اللقاءات مع مجموعة من المفرج عنهم في إطار مبادرة الدمج والتأهيل لبحث إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم لدمجهم في الحياة العامة مرة أخرى وتذليل العقبات التي قد يتعرضوا لها نتيجة لتجربة حبسهم".