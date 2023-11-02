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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالتنسيقية: لجنة دمج وتأهيل المفرج عنهم ما زالت تتلقى أسماء الحالات

المفرج عنهم
المفرج عنهم

تحدث المهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن آليات عمل لجنة الدمج والتأهيل للمفرج عنهم بالعفو الرئاسي.

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وقال، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "تدشين لجنة الدمج والتأهيل للمفرج عنهم بالعفو الرئاسي كانت عقب إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في العام الماضي، وتوجيه الرئيس السيسي بألا يقتصر عمل اللجنة على إدراج القوائم بالنسبة للعفو الرئاسي لكن تشملهم بالرعاية اللاحقة وهنا جاء دور التنسيقية بحس وطني ومسئولية سياسية بتبني هذا الدور".

 

وأضاف: "اللجنة باشرت عملها في شهر سبتمبر من العام الماضي بجهود غير معلنة لكي نستطيع التوصل إلى عدد كبير من الحالات إلى أن تم تدشينها رسميا في شهر يوليو الماضي".

 

وأوضح: "التنسيقية مارست هذا الدور بتجرد شديد ومهنية واحترافية شديدة حتى في سرية البيانات المدرجة لدى التنسيقية"، مضيفا: "اللجنة ما زالت تتلقى أسماء حالات حتى الآن، وأكثر من 50% من الحالات التي يتم الإفراج عنها من القوائم يتم إدراجها في اللجنة، واللجنة تعمل بشكل مباشر على عدد من المحاور منها الدعم الصحي والنفسي والمجتمعي".
 

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