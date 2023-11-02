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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت المقبل.. بدء انطلاق القوافل الطبية المجانية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تعلن مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتورهاني جميعه عن انطلاق القوافل الطبية المجانية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية مع المشورة ومتابعة الحمل والكشف على الأطفال، بجانب تقديم خدمات السونار ،وذلك على النحو تبدأ فاعليات القوافل  يوم السبت المقبل بقرية الجرادات ، كما ستنفذ بقرية بلقطر الشرقية يوم 5 نوفمبر الجارى وكذا يوم 6 نوفمبر بقرية دمسنا بمركز أبو حمص .

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كما ستنفذ بمركز كفر الدوار بقرية بسلقون يوم 7 نوفمبر و يوم 8 نوفمبر بقرية عزب دفيشو ويوم 9 نوفمبر بقرية البركة.

و بمركز دمنهور  يوم 14 نوفمبر بقرية الغلالبه و يوم 15نوفمبر بقرية شرنوب و 16 نوفمبر بقرية حمور  .

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن تلك القوافل تقدم كافة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، بجانب توفير الحقن الأحادية ذاتية الحقن، وهي وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، تستطيع المنتفعة إعطائها لنفسها، كما يتم صرف الوسائل بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع توقيع الكشف الطبي من خلال أخصائيات النساء، ومجموعة من الأخصائيات المدربات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

هذا وقد أشادت الدكتورة نهال بلبع بتلك القوافل التى تستهدف الإهتمام بدعم صحة المرأة المصرية، مؤكدة على تضافر كافة الجهود والتوعية وحث السيدات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للإطمئنان على صحتهن،لتحقيق المستهدف من تلك القوافل على أرض المحافظة.

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