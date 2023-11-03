بعد فضيحة حفلة المنصورية ..عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء الأشخاص

أثارت حفلة المنصورية، التي أقيمت في إحدى الفلل بمنطقة الجيزة، ردود أفعال غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وبعد انتشار الفيديوهات للتنظيم العشوائي للحفل من قبل إحدى الشركات الخاصة حيث شهدت إطلاق أعيرة نارية وحيازة البعض لاسلحة

وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الحفلات

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها