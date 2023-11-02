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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تقصف أسدود برشقة صاروخية مكثفة

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، أن سرايا القدس استهدفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية مكثفة.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام في وقت سابق، أعلنت أن عناصر كتائب القسام نفذت هجمةً مضادةً في محور شمال غرب مدينة غزة، قائلة: التحم عشراتٌ من مجاهدينا بقوةٍ صهيونيةٍ مدرعة وهاجموها بمختلف الأسلحة، فدمروا 6 دباباتٍ وناقلتي جند وجرافة.

كما استهدف عناصر الكتائب أيضا استهداف جنوداً تحصنوا داخل أحد المباني بقذيفة "TBG"، موقعين في صفوف القوة خسائر فادحة، وقد عاد جميع المجاهدين إلى قواعدهم بسلام تحت غطاء من قذائف الهاون.

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