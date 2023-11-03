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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق مؤتمر التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي بحقوق عين شمس

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

تنظم  جامعة عين شمس غدا فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بعنوان "التحديات والأفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي" بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور جويدو ويستكامب، المدير الأكاديمي لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية، جامعة كوين ماري، السيد ألفونسو فيردو بيريز، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، السيد أليكس إيفانكو، رئيس مجموعة العمل الرابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)، الدكتور كاتالين ليجيتي، نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي ،AIDP، عميد كلية الحقوق والاقتصاد والمالية بجامعة لوكسمبورغ.

يهدف الموتمر الي تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وبيان دور القواعد القانونية، الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في تنظيم مجالاتها المختلفة.

يناقش المؤتمر عدة محاور منها: 
المسئولية الشرعية والقانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، الأحكام الشرعية والقانونية للتعاملات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي  الذكاء، أحكام قواعد الملكية في أنشطة الذكاء الاصطناعي ويناقش المحور الرابع الجوانب الاقتصادية لأنشطة الذكاء الاصطناعي، بينما يتناول المحور الخامس آثار الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة، ويدور المحور السادس عن البعد الأخلاقي لممارسات الذكاء الاصطناعي.

وذلك يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة صباحا بكلية الحقوق بالحرم الرئيسي للجامعة.

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وكان قد أعلن  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الاستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيسا لجامعة عين شمس ، شغل الاستاذ الدكتور محمد ضياء منصب عميد كلية طب الأسنان منذ ۲۰۱۷/۷/۲۰.

حصل الدكتور محمد ضياء علي بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان دور مايو ۱۹۸۸، ثم حصل علي درجة الماجستير في طب وجراحة الفم والأسنان فرع جراحة الفم والتخدير دور ديسمبر ۱۹۹٦ ، كما نال درجة الدكتوراه في طب الأسنان الإكلينيكية فرع جراحة الفم والفك والتخدير في ۲۰۰۲/۸/۱۸ .

تولي  القيام بأعمال رئيس مجلس قسم جراحة الوجه والفكين اعتبارا من ۲۰۱۳/۳/۳۱ حتى ٢٠١٤/٧/٣١ بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ثم عين رئيسا لمجلس قسم جراحة الوجه والفكين اعتبارا من ۲۰۱٤/۸/۱ حتى ٢٠١٤/١١/١٧

تولي الدكتور محمد ضياء منصب وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب الاسنان اعتبارا من ۲۰۱٤/۱۱/۱۸ حتى ۲۰۱۷/۷/۱۹.

كما قام بالاشراف على قسم العلاج التحفظي لمدة عام اعتبارا من ۲۰۲۱/۱/۲٥.

اشرف ا.د محمد ضياء علي العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير  

وقد شهدت كلية طب الأسنان خلال توليه منصب عميد الكلية عددا من الافتتاحات الهامة منها افتتاح ٩ عيادات متخصصة، بالإضافة إلى غرف عمليات وآخرين للافاقة،  عيادة خارجية لاستقبال المرضى، وعيادة قسم الأشعة والذى يضم جهاز "بانوراما"، وأشعة مقطعية يستخدم لعمل أشعة على الوجه والفكين، بالإضافة إلى عيادة طب الفم وعلاج اللثة، وعيادة الاستعاضة الصناعية لتركيب أطقم الأسنان المتحركة، بتكلفة الإجمالية بلغت ١٥ مليون جنيه.

كما تم افتتاح عيادة الامتياز الجديدة، والتي تتضمن عدد 25 ماكينة ملحق بها كل من غرف الأشعة، وغرف التمريض، لخدمة طلاب وطالبات الامتياز في الكلية، هذا بالإضافة إلى خدمة كل من طلاب وطالبات الامتياز داخل كليات طب الأسنان في الجامعات الأخرى.

إلى جانب وحدة التعقيم المركزي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية، وتم العمل على إنشائها وفقًا لأدق وأحدث المعايير والمواصفات العالمية، وتضم مغسلتين سعة الواحدة 200 لتر، ووحدة تكييف خاصة مزودة بفلاتر بكتيرية، وتعمل وحدة التعقيم المكونة من غرفتين على إتمام عملية التعقيم لكافة الأدوات التي يستخدمها الطلاب خلال ساعة واحدة، وتخدم الوحدة 2500 طالب بمختلف المراحل.

كما تسلمت الكلية شهادة الاعتماد والجودة لتصبح كلية معتمدة.

جامعة عين شمس المؤتمر السنوي لكلية الحقوق التحديات والأفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي

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