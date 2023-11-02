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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

3500 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية لأهالي الشلاتين وحلايب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

انتهت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة من  تقديم خدماتها لأهالى الشلاتين وحلايب وأبو رماد بنجاح وسط إشادة من أهالى المنطقة بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة على مدار أيام زيارة القافلة. 

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جامعة عين شمس تستضيف الملتقي الدولي الثاني حول البحوث المائية التطبيقية

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انتهاء قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمنطقة الشلاتين وحلايب وأبو رماد

ويأتي ذلك برعاية اللواء أ.ح. الدكتور عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر و الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تحت إشراف الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة  و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة، والتى نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مدار خمسة أيام متتالية.  
وتوافد على العيادات الخارجية مختلفة التخصصات قرابة ٣٥٠٠ مستفيد  ،كما  تلقى جميعهم الخدمات الدوائيه بالمجان من صيدلية القافلة ، وتم تحول ٨٢ مريض لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس.

وعن محور التوعية المجتمعية قدم دكتور طارق عبد الفتاح المدرب بمستشفيات جامعة عين شمس عدد من الندوات التوعوية، حيث تم تقديم حملات توعية لطلاب  مدرسة اللواء سعد أبو ريدة الإعدادية بالشلاتين حول العادات الصحية للوقاية من الأمراض ، و أهم القواعد والعادات الصحية التي من شأنها أن تُعزز الصحة العامة للجسم، وتساعد على مقاومة الأمراض.  

وتم تنظيم ندوة توعوية لطلاب مدرسة اللواء حسن كامل بالشلاتين حول الظواهر السلبية في المجتمع الأسباب وطرق الوقاية والعلاج و ندوة اخرى حول التغذية السليمة وأثرها على الصحة لطلاب  مدرسة السادات الإبتدائية بالشلاتين.

كما تم تقديم ندوة توعية بمعهد التمريض بشلاتين حول مهارات الاتصال الفعال لتقديم خدمة طبية متميزة
و ندوة توعوية حول مخاطر  (تعاطى المخدرات )  لطلاب مدرسة التمريض بالشلاتين " وتم من خلال حملة التوعية مناقشة ، أسباب الإدمان وآثاره ، طرق الوقاية من الإدمان ،أساليب وطرق العلاج من الإدمان . 
كما تم تقديم ندوة  توعوية بعنوان :- (فن إدارة الغضب ) " معهد التمريض بالشلاتين " إلى جانب تقديم ٨٠٠٠ كارتونة من السلع التموينية لأهالى المنطقة

انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد7
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد7
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد6
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد6
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد5
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد5
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد4
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد4
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد3
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد3
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد2
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد2
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد1
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد1
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد
انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد
قافلة جامعة عين شمس جامعة عين شمس الشلاتين الخدمات الطبية Jobs Education

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