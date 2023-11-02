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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: انعقاد برنامج البناء الثقافي في بني سويف

صدى البلد

انطلقت فعاليات اللقاء الرابع من برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف بني سويف اليوم الخميس  بدار مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز ببندر بني سويف، وذلك بحضور د محمد سعد أمين مدير عام إعلام شمال الصعيد بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور عبد الرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بالمديرية، وعدد من أئمة أوقاف بني سويف.


وخلال اللقاء رحب الدكتور عبد الرحمن نصار بالحضور مؤكدًا أن وزارة الأوقاف حققت طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى، وحريصة على تدريب وتثقيف الأئمة والواعظات بأحدث البرامج التدريبية المتخصصة في شتى المجالات، وأن وزارة الأوقاف تشهد طفرة غير مسبوقة على جميع المستويات، كما تهتم بتثقيف الأئمة في جميع المجالات للنهوض بالدعوة.


وفي كلمته أكد الدكتور  محمد سعد أمين أن الإيجابية جزء لا ينفك عن قيم الشرع وأحكامه، وأصل وجوده، وأن على المؤمن الذي كلفه الله بإعمار هذا الكون أن يكون له نظرة إيجابية لهذا الكون، وأن هذا لا يتحقق إلا بالعمل الجاد في هذه الحياة، والذي يتطلب طاقات إيجابية من المكلفين حتى تتحقق تلك الغاية على وجهها الأكمل من بناء، وإنجاز، وتحصيل لمصالح العباد في كافة مجالات الحياة. 


أشار  إلى أن النظرة الإيجابية في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا من خلال منهج متكامل سواء في علاقة الإنسان مع نفسه أم مع غيره، وعمل وفق أعلى المعايير الشرعية المرسومة في نصوص القرآن والسنة في ضبط سلوك الإنسان في الوجود الإنساني.


وفي ختام البرنامج تم عقد المقرأة النموذجية بحضور مدير المديرية والأئمة وجمع غفير من رواد المسجد.

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