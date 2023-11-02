هيدي كرم تخطف الأنظار بابتسامة مشرقة

حرصت الفنانة هيدي كرم، علي مشاركة جمهورها ومحبيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيدي كرم باطلالة ملفتة، مرتدية فستان لافت بصيحة الكتف الواحد أسود اللون، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطريقة تبرز جمالها وأناقتها.

أحدث اعمال هيدي كرم

ومن ناحية أخرى، هيدي كرم تستعد لعرض أحدث أعمالها السينمائية فيلم "آل شلبي" والذي تشارك خلاله في البطولة برفقة الفنانة سوسن بدر وليلى علوي ولبلبة وهو يدور حول 4 شقيقيات يواجهن ظروفهم العائلية مع تطور الأحداث بينهن.

آخر أعمال هيدي كرم في السينما

آخر أعمال هيدي كرم في السينما فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين.

آخر أعمال هيدى كرم في الدراما

آخر أعمال هيدى كرم في الدراما، مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، وآخرين.

كما شاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي