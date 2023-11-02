صيحة الكتف الواحد | إطلالة جريئة لـ زوجة ميسي بفستان أسود

حرصت عارضة الأزياء العالمية أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام بصور جديدة لها.

وخطفت أنتونيلا روكوزو الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أنيقا بصيحة الكتف باللون الأسود، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة غير المبالغ فيها.

وتُزوج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الاثنين الماضي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم موسم 2022-2023، للمرة الثامنة في مسيرته.