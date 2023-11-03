أديب: جميعنا نقف خلف القيادة من أجل حماية الحدود وسلامة الوطن

قال الكاتب الصحفى عماد الدين أديب، نحن فى خطر دائم من أجل حماية حدودنا التاريخية وسلامة الأوطان ولذلك يجب أن نقف خلف القيادة.

وأضاف عماد الدين أديب، خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، الرئيس الفلسطينى محمود عباس تحدث في اجتماع سابق عن رغبة الإخوان فى توسيع نطاق غزة على حساب سيناء بـ مقابل مادي.

ضبط النفس

وتابع: فى الصراعات السابقة، كانت البيانات تخرج من الغرب "بـ "ضبط النفس"، وفى الصراع الحالى النغمة الوحيدة هى إدانة المقاومة.

وأكد: الواضح من السلوك الإسرائيلي أنه ليس لديه هدف واضح من العمليات العسكرية، والسؤال الذى يطرح نفسه بعد القضاء على الآلة العسكرية لحماس ماذا يحدث فى قطاع غزة.