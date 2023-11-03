أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

أخبار مصر.. وافق مجلس الوزراء على تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة تقر الحد الأدني للأجور اعتبارا من 1 أكتوبر 2023

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023؛ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عما يلي لتلك الدرجات أو ما يعادلها: (11 ألف جنيه للدرجة الممتازة، 9 آلاف جنيه للدرجة العالية، 8 آلاف جنيه لمدير عام، 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى، 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية، 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة، 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة، 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة).

الحكومة: حظر الصرف على الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

الوزراء يشترط موافقة المالية والبنك المركزي فى الانفاق بالدولار بـ التعاملات الحكومية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



المؤشرات الاقتصادية| الحكومة: تراجع طفيف في معدل التضخم.. ونستهدف نمو 4.2%

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضاً حول أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

مجلس الوزراء يوافق على 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد أدرب القمح

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

شرط موافقة رئيس الوزراء .. ترشيد السفر للخارج

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



سويلم: إنتاج كميات أكبر من الغذاء باستخدام أقل كمية مياه توجه عالمي

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بالدكتور مسعود جار الله المري رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ، وذلك على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.

مصر للطيران تضم طائرة جديدة لأسطولها الجوي من طراز دريملاينر

أعلنت مصر للطيران، عن انضمام الطائرة السابعة من طراز B787-9 دريم لاينر والمعروفة باسم طائرة الأحلام لأسطول الشركة، وذلك ضمن الصفقة الموقعة لهذا الطراز.

جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة.. صور

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة، يبحث المواطنون عن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة، والتي كان من المفترض بعد انتهاء فصل الصيف توقع الجميع تخفيف الأحمال انتهى، إلا أنه خلال الأيام الماضية فوجئ الكثيرون بانقطاع الكهرباء عن منازلهم لمدة وصلت إلى ساعتين في بعض المحافظات.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

إسرائيل وأمريكا تخططان لإعادة تقسيم المنطقة العربية .. فيديو يوضح التفاصيل

كشفت خبيرة متخصصة في الشئون الإسرائيلية، خطة الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة أمريكا بشأن المنطقة خلال الفترة المقبلة، وتطرقت إلى وجود مخططات لإعادة تقسيم المنطقة العربية.

مدبولي: المدارس الكونية تستهدف تقديم خدمات تعليمية خاضعة للمعايير الدولية وبتكلفة مناسبة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح وتشغيل أربعة مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم.

وعد بلفور.. اليوم الذي ضاعت فيه أرض فلسطين| القصة كاملة

"وعد من لا يملك لمن لا يستحق".. هكذا وصف وعد بلفور الذي أعطاهُ وزير الخارجية البريطاني الأسبق "آرثر بلفور" إلى اللورد "ليونيل روتشيلد" رئيس الجالية اليهودية في بريطانيا ، والذي وعدهم فيها بالتزام بلاده بتأييد إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، عبر رسالة أرسلها له في الثاني من نوفمبر عام 1917.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تفاصيل خطة تقديم الدعم الصحي المصري للحالات القادمة من قطاع غزة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء خطة تقديم الدعم الصحي للحالات المستقبَلة من قطاع "غزة"، بهدف تقديم العلاج اللازم.

بعد ختام فعالياته.. تعرف على توصيات أسبوع القاهرة السادس للمياه

خرج أسبوع القاهرة السادس للمياه بالعديد من التوصيات بعد الانتهاء من جميع فعالياته التي امتدت من يوم 29 أكتوبر إلى اليوم، الخميس 2 نوفمبر، ومن أهمها:

ماكس سالومون لـ«صدى البلد»: 190 دولة شاهدت فيلم الهرم المفقود

قال ماكس سالومون، مخرج الفيلم الوثائقي “مجهول.. الهرم المفقود”، إن الفيلم شوهد من قبل 190 دولة بعدد زيارات 6.5 مليون متابع حول العالم فى الأسبوع الأول على منصة “نتفلكس”، مؤكدا أنه من أنجح الأفلام التى تمت صناعتها عبر منصتنا للأفلام والمسلسلات.

لحقن الدماء.. السيسي يطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف إطلاق النار في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من "مارك روته" رئيس الوزراء الهولندي.