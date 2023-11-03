بطلة فيديو "بعرفها من شعرها" تثير الجدل من جديد بمقطع جديد

بعد أن اهتز العالم لصرخها بعد فقدانها والدتها الطفل تالين بطلة فيديو بعرفها من شعرها تثير جدل رواد السوشيال ميديا من جديد بمقطع فيديو جديد لها تطمئن الجميع أنها بخير .

على الجانب الاخر ظهرت الطفلة في مقطع فيديو جديد بعد أيام قليلة من مقطع فيديو اهتزت له مشاعر الملايين أثنا محاولتها التعرف على والدتها بعد القصف الأسرائيلي الذي تعرض له منزلهم

قالت الطفلة في المقطع"أنا منيحة وكويسة كتير كمان"

وقد جاءت أغلب تعليقات تدعم الطفلة وتدعو لها بالثبات بعد فقدانها للكثير من أفراد عائلتها بعد سلسة الهجمات الأسرئيلية التي تعرضت لها الأراضي الفلسطينية

يمكن مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي: