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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن بدء "مرحلة جديدة أشد وأوسع" دعما لغزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستبدأ من الأسبوع القادم مرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد، وذلك دعمًا لقطاع غزة.

وقالت المقاومة في بيانها: "نصرة لأهلنا في فلسطين، وثأرا للشهداء، سنبدأ الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء، وستكون أشد وأوسع على قواعده في المنطقة".

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق بوقت سابق عن استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية القريبة من مطار أربيل بطائرتين مسيرتين، مساء الخميس.

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وتتعرض في الأيام الأخيرة قواعد عسكرية في العراق تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بمسيرات وصواريخ.

وأعلن البنتاجون أن العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق تعرضوا للهجمات 23 مرة خلال الـ 13 يوما الأخيرة. وأشار إلى أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، مضيفا أن الكثير من تلك الهجمات تصدت لها القوات الأمريكية بنجاح.

ونفذت الولايات المتحدة ضربات على مواقع في سوريا، قالت إنها تابعة لإيران والجماعات المتحالفة معها.

 

المقاومة الإسلامية العراق غزة لقطاع غزة أربيل فلسطين

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