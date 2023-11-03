محمود ياسين جونيور: إنسانية حكاية عيشها بفرحة سر نجاحها| خاص

تألق الفنان محمود ياسين جونيور في أحدث أعماله حكاية عيشها بفرحة والذي تم عرضه عبر شاشة قناة ON والذي حقق نجاحًا كبيرًا بدور جلال الذي جسده في أحداث المسلسل، وتواصل معه موقع صدي البلد و إليكم أهم تصريحاته:

كشف الفنان محمود ياسين " لصدي البلد "عن كواليس مشاركته في حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب وتحدث أن الكواليس كانت لطيفة جدا وكان يسودها جو أسري.

وأضاف أنه كان متوقعا أن المسلسل يتصدر التريند لأن المسلسل مأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب الرائع مصطفى محمود وتصدر تريند الحكايات السابقة وأن موضوع مسلسل عيشها بفرحة موضوع جديد وإنساني وأن المسلسل يعطي أملا للناس.

وأيضا السبب الذي حقق هذا النجاح الساحق هو إنسانية الحكاية ووجود فكرة الخيانة مثل ما يحدث في الواقع والحكاية تناولت الواقع بطريقة حقيقية.

واستطرد قائلا إن يوجد تشابة بين شخصية جلال في المسلسل و شخصيتة الحقيقة و ان دا الدور الوحيد الي في شبة من شخصيتي من كل للأدوار التي جسدتها.



أما عن المسلسلات القصيرة يري أنها نحجت جدا في لأنها تبعد عن المط و الطويل و يستطيع المشاهد أن يستمتع بها و الاحداث ذات إيقاع سريع.

و كشف محمود ياسين: أن المؤلف عمرو محمود ياسين لم يستلهم الفكرة من قصة مساعدة المخرجة وهم علموا بتشابه القصة أثناء التصوير و أنه صدفة ".

أما عن أهمية رسائل المسلسل محمود ياسين قال :

أن المسلسل يوصل أكثر من رسالة كيفية التعامل مع ذوي الهمم و إن كان في مشهد له مع هبة مجدي مش عارفين ينزلها بالكرسي فضرورة وجود مكان لهذا الشيء، وكيفية التعامل مع الأشخاص دي، وإن أي حد عندة مشكلة زي دي جسدية يكون عنده أمل في الحياة وأنه هيتحسن وأنه هيحب وبتحب وينجح وأنه لا ييأس أو يستسلم " اجري وراء حلمك وانظر الجزء الإيجابي في الموضوع و هذا سبب اختيار اسم الحكاية إن حتي لو الحياة فيها صعوبات عيشها بفرحة

"و عسي أن تكروا شيئا وهو خير لكم" هي دي الرسالة.



يذكر أن حكاية عيشها بفرحة تدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي حول يُسر التي تصاب بشلل بعد حادث سقوطها وتستكمل حياتها على كرسي متحرك، وتبدأ في العمل كمساعد مخرج في فيلم يقوم ببطولته نجم كبير وتنشأ بينهما علاقة حب تكشفها الأحداث، وبعدما قويت المشاعر بينها بدأت المعارضات من قبل أهل يسر وهادي .



حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

يُذكر أن حكاية "عيشها بفرحة" هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية "الفريدو" وحكاية "ما تيجى نشوف"، وكلاهما سيناريو عمرو محمود ياسين وهي مقتبسة من كتاب يحمل الاسم ذاته للدكتور مصطى محمود، وحققت الثلاث حكايات نجاحًا كبيرًا عبر قناة أون وعبر منصات التواصل