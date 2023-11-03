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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر ينعى الشاعر محمد القصاص

هاني شاكر
هاني شاكر

حرص الفنان هاني شاكر على نعي الشاعر الكبير محمد القصاص والذى وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع المرض.

وكتب هاني شاكر على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: أتقدم بخالص العزاء الي الأسرة الفنية في وفاة الشاعر الكبير محمد القصاص، وخالص العزاء لأسرته ومحبيه ونسأل الله ان يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته

 

وفاة محمد القصاص 

وكانت  جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية قد أعلنت وفاة الشاعر محمد القصاص.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "توفى إلى رحمة الله الشاعر الكبير محمد القصاص، عضو الجمعية، ويتقدم مجلس الإدارة والاعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بأفضل قبول ويسكنه فسيح جناته".

 

إصابة هاني شاكر 

تعرض الفنان هاني شاكر لوعكة صحية ذهب على أثرها إلى المستشفى، ونشر صورة له من هناك وكشف عما أصابه.

وكتب هاني شاكر: “بعد إزالة كيس زلالي من منطقة الكوع”.

من جانب آخر، قال الفنان هاني شاكر، إن الفن له دور مهم، ولا ينكر أحد أهمية القوة الناعمة، وأحيانا هناك أغنية يكون لها مفعول المدفع في نفوس الناس، والفن يعد رسالة، مبديا سعادته بأنه يواكب كل الأحداث السياسية على الساحة العربية، لافتا إلى أنه يعد المطرب الوحيد الذي غنى لكل الدول العربية.

 

وأضاف هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه طرح عدة أغانٍ لفلسطين، آخرها "الهوية عربي"، وهي من تأليف وتلحين مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، لافتا إلى أنهم قدموا هذا العمل تحية وتعبيراً عن وقوفهم وحبهم للشعب الفلسطيني الصامد.

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