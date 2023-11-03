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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقري الزينية في الأقصر

صدى البلد

شنت الوحد المحلية لمركز ومدينة الزينية  بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر و بإشراف حجازى النحاس نائب رئيس المركز والمهندس أبو بكر حجاجى مدير الإدارة الزراعية وصلاح الحلو رئيس قرية الزينية بحرى وبمشاركة القوة الأمنية لمركز شرطة طيبة حملة إزالة مكبرة وتم تنفيذ  إزالة عدد 5 حالات تصنيع طوب علي ارض زراعية بقرية الزينية قبلي  وقرية الزينية بحرى بإجمالي مساحة  1825 متر مربع .

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كما تم إزالة عدد 7 حالات تصنيع طوب علي ارض زراعية بمدينة الزينية قبلي بمساحة 837 متر مربع،  ليصبح إجمالي الحالات 12 حالة بإجمالي مساحة 2762 متر.


ونفس السياق قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بحملة مكبرة لتنفيذ أعمال ازالات بناحية المدامود قبلى واسفرت عن ازاله فى المهد لعدد 2حالة تصنيع طوب على ارض زراعية بإجمالي 350 متر تقريبا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين  تم وذلك بمشاركة يوسف احمد رئيس القرية و سامي جاد الكريم سكرتير القرية .

الأقصر ارض زراعية الإدارة الزراعية القوة الأمنية الوحده المحلية تنفيذ أعمال حملة إزالات مكبرة حملة إزالات

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