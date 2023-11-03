إحالة عاطل سرق مجوهرات ممرضة في بولاق الدكرور إلى الجنايات

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة مجوهرات ممرضة بمنطقة بولاق الدكرور ، وجاء قرار الإحالة عقب ورود التقارير النهائية في الواقعة.

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بسرقة مجوهرات المجني عليها لمروره بضائق مالية .

وأضاف المتهم في أقواله أنه بمجرد مشاهدته للمجنى عليها حال توجهها لعملها فاختمر فـى ذهنه سرقتها فصعد لشقتها وقام بالدلوف لداخلها واستولى على المسروقات.

فيما قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة ممرضة، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

تلقت جهات التحقيق بلاغ من ممرضة يفيد أنه حال عودتها لشقتها بمنطقة بولاق الدكرور اكتشفت سرقة (بعض المشغولات الذهبية).

وبالفحص وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل مقيم بذات العقار محل الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.