عالم أزهري: اليقين بالله ركن من أركان الإيمان

قال السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن ما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة يؤثر على الجميع، والقلب يعتصر ألما لما يحدث لهم، متابعا: يجب أن نصبر ونثق بأن نصر الله قادم.



وأضاف السيد عرفة، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن اليقين هو الثقة في الله والتأكد بأن النصر والمدد والمعونة لا يكونوا إلا من عند الله.

واستشهد بقول الله عز وجل :"إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ".



واسترسل: النصر سيكون دائما للحق، وهذا هو وعد الله عز وجل لنا في كتابه الكريم، متابعا: اليقين وحب الله عز وجل من أركان الإيمان.



