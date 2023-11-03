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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصر الله :عملية طوفان الأقصى أسست لمرحلة تاريخية في الصراع مع الاحتلال

صدى البلد

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ، اليوم الجمعة، إن عملية "طوفان الأقصى" أسست لمرحلة تاريخية جديدة من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ومصير الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة ودولها.

وأضاف نصر الله أن أوضاع السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسيةً جداً وخصوصاً مع هذه الحكومة المتطرفة والحمقاء والغبية والمتوحشة.


وأضاف نصر الله أن الملفات الضاغطة بقوة على الفلسطينيين هي ملفات الأسرى والقدس والحصار على غزة ومشاريع الاستيطان الجديدة في الضفة.


ولفت نصر الله إلى أن كانت قضية فلسطين وما يجري في فلسطين منسية وفي آخر اهتمامات العالم في مقابل زيادة سياسة العدو صلابة.


وقال أمين حزب الله حسن نصر الله ، أنه كان لا بدّ من حدث يعيد طرح قضية فلسطين المحتلة كقضية أولى في العالم فكانت عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.


وأشار  نصر الله أن عملية "طوفان الأقصى" كان قرارها فلسطينياً مئة بالمئة وكان تنفيذها فلسطينياً مئة بالمئة وأخفاها أصحابها عن الجميع.

وأشار الأمين العام لحزب الله أن هناك مخاطر جديدة سبق وبدأت تتهدد الضفة الغربية.

وقال نصر الله:في بداية كلمته أن معركة "طوفان الأقصى" أصبحت ممتدةً في أكثر من جبهة وساحة.

ووجه حسن نصر الله حديثه لعوائل الشهداء قائلاً : أن لن نجد معركةً كاملة الشرعية من الناحية الإنسانية والأخلاقية والدينية كمعركة قتال الصهاينة.


وقال نصر الله : أن قوتنا الحقيقية في الإيمان والبصيرة والوعي والالتزام العميق بالقضية والاستعداد العظيم للتضحية لدى عوائل الشهداء.


ووجه نصر الله التحية للشعب الأسطوري الذي لا نظير له في العالم، لأهل غزة وشعب غزة ، مضيفاً أن اللسان والبيان يعجز عن التعبير عن عظمة شعب غزة وصموده وصبره وكذلك الأمر بالنسبة لأهل الضفة الغربية.


كما أختص نصر الله بالشكر والتحية السواعد العراقية واليمنية التي دخلت إلى قلب هذه المعركة المباركة.

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