معاناة .. خسائر فادحة في جيش الاحتلال | وقيادات إسرائيلية: دموعنا تنهمر

خسائر بالجملة يتكبدها جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال تواجده في قطاع غزة، أمام المقاومة الفلسطينية، وسط حالة من القلق الواضحة من ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تتزايد يوما بعد يوم داخل قطاع غزة، بعد قرار الاجتياح البري من قبل إسرائيل في الأيام القليلة الماضية.

إسرائيل تعاني أمام حماس

ورصدت قناة العربية، تقريرًا عن تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة، ويظهر ذلك من خلال تصريحات نتنياهو أيضا، والذي يحاول أن يصبر أسر القتلى أمام حركة المقاومة الفلسطينية من خلال تصريحاته طيلة الساعات الماضية.

وجاء في تقرير "العربية"، أن هناك الجنوج الإسرائيليون يتساقطون في غزة، والأعداد في تزايد كل ساعة، وذلك خلال الاشتباكات التي دارت منذ إعلان الاجتياح البري على قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن اعترافات بين قادة الجيش الإسرائيلي بتعرض قوات جيش الاحتلال إلى خسائر كبيرة وفادحة، ومن بين تلك القادات هو بنيامين نتنياهو، والذي أكد على تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة وفادحة.

ولفت التقرير، إلى أن نتنياهو تحدث عن وجود خسائر فادحة بين صفوف جيش الاحتلال وقعت، فيما وصف بيني جانتس عضو حكومة الطوارئ الصور القادمة من معركة غزة بـ "المؤلمة" قائلا: "دموعنا تنهمر على جنودنا الذين يتساقطون، وما يحدث في غزة في الوقت الحالي هي أوقات صعبة، وسنشهد المزيد منها".

وفي نفس السياق، نشرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطع فيديو لاستهداف دبابة إسرائيلية في حي الزيتون بقطاع غزة من المسافة صفر، وذلك في الوقت الذي يعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه يطوق غزة من مختلف الجهات.

وقالت حركة حماس في الفيديو إن مسلح تابع لها استهدف دبابة إسرائيلية من المسافة صفر بعبوة ناسفة وقذيفة ياسين 105 شرق حي الزيتون في قطاع غزة، ويأتي ذلك الاستهداف ضمن سلسلة هجمات للفصائل ضد دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية من جيش الاحتلال، أسفرت عن تدمير 6 دبابات وناقلتي جنود وجرافة بحسب بيان حماس.

فيما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم مقتل 19 جنديًا منذ بدء التوغل البري، ويظهر في مقطع الفيديو استهداف الدبابة الإسرائيلية من قبل عناصر حماس.