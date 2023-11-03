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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

د ندى عصام
د ندى عصام

العصر الحديث يشهد تقدمًا هائلا في مجال التكنولوجيا، ومن بين أهم التطورات التي تعيشها المجتمعات اليوم ظهور الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي يمثل مجالاً مثيراً للاهتمام يتيح إمكانية تطوير أنظمة وتقنيات قادرة على معالجة البيانات وتحليلها بشكل أسرع وأكثر دقة من البشر، ومع ذلك، فإن هذا التقدم التكنولوجي السريع يحمل مخاطر وتحديات كبيرة تتطلب وعيًا متزايدًا بمخاطر التكنولوجيا في عصر الذكاء الاصطناعي.

من أبرز المخاطر التي يمكن أن يسببها الذكاء الاصطناعي تأثيره على سوق العمل والوظائف فتقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحل محل العمل البشري في العديد من المجالات، ما يؤدي إلى فقدان وظائف وانعكاسات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق. يجب أن يكون هناك وعي بضرورة تطوير المهارات والتعليم المستمر للتكيف مع التغيرات التكنولوجية وتحسين قدراتنا للعمل جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الذكية، ويمكن أن نعرض عليكم بعض المخاطر التى قد تسببها الأنظمه الذكية

1. فقدان وظائف وتأثير على سوق العمل:
تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي إمكانية استبدال العمل البشري في العديد من المجالات، مثل التصنيع والخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية. على الرغم من الفوائد العديدة التي يجلبها الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان وظائف بشرية وتغيرات اقتصادية هامة. على المستوى الاجتماعي، ينبغي أن يكون هناك وعي بضرورة تطوير المهارات والتعليم المستمر للتكيف مع هذه التحولات وتحسين قدراتنا للعمل جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الذكية.

2. انتهاك الخصوصية والبيانات الشخصية:
تقوم الأنظمة الذكية بجمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية، وهذا يثير مخاوف حول استخدام هذه البيانات بطرق غير مشروعة أو غير أخلاقية. يمكن أن يؤدي الوصول غير المشروع إلى البيانات الشخصية إلى تعريض الأفراد للخطر والتجاوز على خصوصيتهم.

3. التحكم والاستغلال غير المشروع:
يمكن أن يتعرض الذكاء الاصطناعي للتحكم والاستغلال غير مشروع من قبل الأطراف المعنية. قد يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج معلومات مضللة أو تلاعب بالرأي العام، وهذا قد يؤدي إلى تبعات سلبية على المجتمعات والديمقراطية. 


4. تهديد الأمن السيبراني:


مع تزايد استخدام التكنولوجيا الذكية، تزداد أيضًا التهديدات على أمان الأنظمة والبنية التحتية. يمكن للمهاجمين استغلال الثغرات في الذكاء الاصطناعي للوصول إلى البيانات الحساسة أو لتنفيذ هجمات سيبرانية مدمرة. يجب أن تكون هناك جهود مستمرة لتعزيز الأمان السيبراني وحماية النظم الذكية من الهجمات الخبيثة.


خاتمة:
في عصر الذكاء الاصطناعي، يجب أن يتمتع الناس بوعي متزايد بمخاطر التكنولوجيا وتأثيراتها السلبية المحتملة. ينبغي أن يتم توجيه الجهود نحو تطوير أنظمة ذكية تتمتع بالشفافية والمسؤولية والأخلاقيات، وتكون قادرة على خدمة الإنسانية بشكل إيجابي. يجب أن تتعاون المؤسسات والحكومات والأفراد معًا للتعامل مع تحديات التكنولوجيا وضمان استخدامها بطرق تحقق الفوائد وتحمي من المخاطر المحتملة.

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